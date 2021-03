Očkovací pasy chce Evropská komise představit už v březnu

Evropská komise chce v březnu představit návrh digitálních očkovacích certifikátů, které by mohly lidem usnadnit cestování už v letní turistické sezoně. Prohlásila to šéfka unijní exekutivy Ursula von der Leyenová. Ministři odpovědní za turistiku zároveň v pondělí jednali o tom, jak co nejefektivněji oživit cestovní ruch, který patří k nejpostiženějším odvětvím.