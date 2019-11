Německé turisty vyhodili z výletní lodi. Prý měli moc hlasitý sex

Později se u dveří do jejich kajuty objevil manažer doprovázený členem ochranky a řekl, že na rozkaz kapitána mají opustit loď na Barbadosu, kde plavidlo zrovna kotvilo. Z ostrova se pak manželé museli na vlastní náklady dopravit do Paříže, odkud odjeli vlakem domů do Německa. Za vzniklou škodu chtějí společnost Tui žalovat, podle jejich přesvědčení zneužil kapitán své pravomoci.