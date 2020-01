Nejstarší česká zoo zažila rekordní rok

„Přinesl jedno velké překvapení i řadu důležitých kroků do budoucnosti,“ hodnotí rok 2019 ředitel zoo David Nejedlo.

Plzeňská zoo přivítala první letošní přírůstek. Je to samička šimpanze

Lvíčata, která nedostala žádná jména (zoo totiž od praxe pořádání křtin a dávání jmen zvířatům ustoupila), díky tomu přežila a stala se jedním z hlavních návštěvnických lákadel uplynulého roku. Ten se velmi pravděpodobně zapíše do historie zoo jako rok s největší návštěvností za posledních dvacet let. Branami zoo totiž prošlo za celý rok zhruba 390 tisíc lidí, víc to v tomto století nikdy nebylo.