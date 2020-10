Nade všemi národy je lidství, citoval rád Havajce cestovatel Miloslav Stingl

Miloslav Stingl se v něm vrací nejen ke svým cestám, ale například i ke své nejoblíbenější citaci. „Rád bych ocitoval Havajce, o kterých jsem mluvil. Havaj není jenom turistický ráj, ale je to i oblast, kde žili původní Havajci. Polynéská kultura. A ti mají rčení, které já hrozně miluji. Nade všemi národy je lidství. Takže já bych chtěl být tenhle ten člověk. A potom teprve člověk poctivý, pracovitý. Ale to ostatní, sláva nebo zisk, nebo jestli jsem velký, nebo málo velký vědec či spisovatel, to bych nechal na posouzení historii,“ uvedl například cestovatel Stingl.