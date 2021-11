Nachozeno v Telči: Poznávací hra středem města i jeho okolím

Plnění úkolů na stanovištích zakreslených v herní mapě nás s fotografem zavedlo na hráz rybníka, do pivovaru, na rozhlednu, do „Myší uličky“ i na místo, kde byla podle pověsti Telč založena. Od tvůrců hry jsme měli k dispozici profesionálně vytvořené podklady – od dřevěné podložky s klipem na uchycení mapy, propisky a obálek s úkoly až po jednoduchý batůžek s nápisem a logem hry.

Věděli jsme, že na rozdíl od takzvaných bojovek nehrajeme o čas a ke zdárnému zakončení nebude nutné úspěšně zvládnout všechny úkoly, takže byl prostor i na legraci. Tu jsme si užili hned na prvním stanovišti u barokní kašny se sochou patronky města svaté Markéty, která má podle lidového podání podobu telčské dívky. Do pracovní karty jsme měli napsat název města a navzájem namalovat naše portréty.

Už druhý úkol nás zavedl mimo Vnitřní Město, konkrétně přes Belpskou lávku na břeh Ulického rybníka. I když jsme se zastavili jen pár set metrů od náměstí, kulisy se zcela proměnily a my se ocitli na dosah přírody. Při plnění třetího úkolu na hrázi rybníka jsme se dostali do míst, odkud je jeden z nejhezčích výhledů na historické jádro Telče. Není divu, že to tvůrci hry zohlednili ve svém zadání, které mělo za cíl spíše pobavit.