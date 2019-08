Na karibském ostrůvku Svatý Kryštof žije více opic než obyvatel

„Když jsem byla dítě, bylo vzácné vidět tady opici. Teď jsou všude. Turisté je obdivují, že jsou roztomilé. To jsou, zároveň ale i škodí,” říká ředitelka místního odboru pro životní prostředí June Hughesová.

Někteří farmáři se je snaží odradit psy. „Chvíli to funguje, ale pak přijdou domů a najdou opičku, jak si se psem hraje,” dodala. Kočkodani se z hor postupně přemístili k obydleným zónám, kde jedí úrodu farmářů. Ti se je snaží zastrašit například gumovými hady či figurínami dravých ptáků, což jsou jejich přirození nepřátelé v západní Africe. „Brzy ale zjistí, že jsou to atrapy. Jsou velmi mazané,” popsala Hughesová.

Saint Kitts and Nevis...😍 pic.twitter.com/1VvL4r0W93

Podle Christy Gallagherové z Rossovy vysoké školy veterinární medicíny ve městě Basseterre, metropoli Svatého Kryštofa, je jedním z řešení vysázení tropických ovocných stromů. Ty tam poničily hurikány a jejich obnova by mohla vrátit kočkodany do hor. „Jejich sociální interakce je neuvěřitelná, pozorují nás úplně stejně jako studujeme my je, jsou prostě fascinující,” uvedla Gallagherová. „Měli bychom je chránit. Konflikty člověk-zvíře existují na celém světě, musíme jen zjistit, jak se zvířaty spoluexistovat v harmonii,” dodala.