Na kajutové lodi z Pardubic až do Hamburku

Kdyby si Miroslav Patras, předseda Jacht clubu - Marina, stoupl v Pardubicích ke kormidlu své lodě Otice, mohl by se vypravit na dlouhou cestu do Hamburku, do Holandska, v extrémních případech i přes Francii proti proudu Dunaje až do Bratislavy. Mohl by, ale nejde to. Jedinou překážkou na celé dlouhé cestě mu je nesplavný jez v Přelouči. Po pouhých 18 kilometrech plavby.