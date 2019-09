Na dobrodružnou cestu do pravěku zve rakouský Pillerseetal

Malebné údolí Pillerseetal se stejnojmenným jezerem leží ve východní části Tyrolska poblíž hranice s Německem. Oblast tvoří pět městeček – Waidring, Hochfilzen, St. Jakob in Haus, St. Ulrich am Pillersee a biatlonové centrum Fieberbrunn. Triassic Park pokrývá planinu u vrcholu Steinplatte (1666 metrů), kam z Waidringu jezdí lanovka s kabinkami v podobě zakulacených ponorek s obrázky dinosaurů.

Pomyslnou vstupní bránu do parku představuje interaktivní muzeum prehistorických zvířat a hornin, které hravou formou popisuje, jak zdejší krajina vypadala před 200 miliony let a jak se postupně přetvářela do současného stavu.