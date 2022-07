Lanovka by propojila dvě dominanty Mostu – jezero a hrad Hněvín. Foto: Karel Otcovský , Právo

Lanovka by propojila dvě dominanty Mostu – jezero a hrad Hněvín. Foto: Karel Otcovský , Právo

Lanovka by propojila dvě dominanty Mostu – jezero a hrad Hněvín. Foto: Karel Otcovský , Právo

Most zvažuje lanovku od jezera na hrad Hněvín

Od jezera Most na hrad Hněvín by v budoucnu mohla vést lanovka. Vedení magistrátu nechává nyní posoudit, zda je technicky možné lanovku postavit. Spojit by se tak mohla dvě místa, která patří mezi nejvyhledávanější jak obyvateli města, tak i turisty.