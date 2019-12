Malebné italské městečko proslulo „šerednými” obyvateli

Zasazené do malebné krajiny italských Apenin leží městečko Piobbico. Navzdory svému okouzlujícímu rázu proslulo jedním, na první pohled nepříliš přívětivým rysem, a to údajnou škaredostí obyvatel. Místní tu už totiž 140 let oslavují nehezký fyzický vzhled, protože věří, že každý člověk je něčím víc než jen pěknou tvářičkou, píše server BBC.