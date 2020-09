Letošní prázdniny v Krkonoších zachránili především Češi

Ubytovatelé, kterým léto dovolilo se vzpamatovat z jarního covidového šoku, hledí s obavami na tradičně na horách nejlukrativnější zimu. „Rezervace zatím vcelku slušně běží, i když potenciální klientela spíše vyčkává. Nikdo neví, jak to nakonec dopadne. Roušky, strmá křivka nakažených, to nikomu nepřidá. Trneme, aby se neopakovalo jaro,“ podotkl Jandura.

Hotely se snaží do konce podzimu vyjít hostům maximálně vstříc. Mnohé zcela výjimečně upustily do konce podzimu od záloh za rezervace. „Nabídku jsme uzpůsobili tak, že hosté mají možnost bez sankcí stornovat rezervaci ještě v den nástupu pobytu do druhé hodiny odpoledne. Organizačně je to náročné. Není možnost plánovat, jelikož do poslední chvíle nevíme, kolik lidí přijede, s čímž souvisí zajištění dostatečného počtu personálu a surovin,“ přiblížila Gabriela Jurčová z hotelu Aquapark ve Špindlerově Mlýně s kapacitou dvě stě lůžek.