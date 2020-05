Kvůli koronaviru vzrůstá poptávka po soukromých ostrovech

Poptávka vzrostla například kanadské společnosti Private Islands, která pronajímá a prodává více než 800 ostrůvků. Její šéf Chris Krolow uvedl, že denně obdrží tak kolem 150 dotazů ohledně pozemků — před krizí to bylo zhruba o padesát méně. Potenciální zájemci jsou zejména z USA a Kanady a hledají ostrovy v Karibiku nebo Střední Americe. „Chtějí místa se snadným přístupem, což vyřazuje ze hry Asii a Jižní Ameriku,“ tvrdí Krolow.

Zvyšující se poptávka podle něj ilustruje, že lidé v dobách krize prahnou po soukromí. Některé ostrovy, které byly populární i dosud, jsou zamluvené až do konce roku. „Obdrželi jsme několik žádosti i během března a dubna, ale to byly uzavřené hranice a cestovatelé by se daleko nedostali,“ tvrdí a dodává, že aktuálně je větší zájem spíše o pronájmy.