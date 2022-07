Křik a nevábný zápach. Nahlédněte do jedné z největších lachtaních kolonií

Cesta do Cape Cross Seal Reserve je nejjednodušší z přístavního města Swakopmund, oficiální spoj byste tady ale hledali marně. Ideální je tak cestovat vypůjčeným autem, při troše štěstí ale třeba narazíte na někoho, kdo vás za finanční hotovost ve výši několika stovek namibijských dolarů sveze.

Samotná rezervace s lachtany je přístupná od desáté hodiny ranní do páté hodiny odpolední. Při příjezdu musíte zaplatit vstupné, které pro mezinárodní návštěvníky čítá 100 namibijských dolarů (necelých 150 korun) plus 50 dolarů za automobil.

Počet ploutvonožců, které zde zahlédnete, se odvíjí od ročního období. Nejvíce lachtanů tady najdete během období páření, které probíhá od listopadu do prosince a během něhož se v kolonii vyskytuje až 210 tisíc jedinců. Mláďata pak na souši zůstávají tak dlouho, než je samice odkojí, což zpravidla trvá zhruba čtyři až šest měsíců. Vhodná doba k návštěvě tedy trvá až do června, množství lachtanů však v rezervaci spatříte celoročně.

Zdejší lachtaní kolonie se na konci 19. století zasloužila o výstavbu první namibijské železniční trati. Vlaky sem převážely dělníky, kteří se do měst vraceli s lachtaními kožešinami a guanem (trus mořských ptáků, jenž byl považován za cenné hnojivo). Tyto artikly následně lodě vyvážely do Evropy.

Tak jako tak je ale Cape Cross Seal Reserve stále místem, které stojí za návštěvu. Pokud se tedy vydáte do Namibie a vaše cesta se zkříží s lachtaní rezervací, dbejte na instrukce, které jsou vyznačeny na zdejších cedulích a které například přísně zakazují dotýkání se zvířat. Člověk se sice může přiblížit do jejich bezprostřední blízkosti, ale lachtani si přece jenom zaslouží klid a respekt. Koneckonců, je to jejich přirozené prostředí.