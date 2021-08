Krásy Egypta můžete obdivovat na souši i pod mořskou hladinou

Hurghada, Marsa Alam, Safaga a koneckonců i Šarm aš-Šajch, který se opět vrátil do stálé nabídky cestovních kanceláří (a jehož jméno bude nejeden z nás dál vyslovovat v duchu anglické verze Sharm El Sheikh). To jsou letoviska, kde turisté v Egyptě nejčastěji pobývají. Hurghada je klasickou volbou v centru všeho dění, v Marse Alam najdete mnoho hotelů s vysokým standardem služeb vhodných pro rodiny s dětmi, Safaga láká milovníky potápění a šnorchlování a Šarm aš-Šajch je od většiny památek trochu stranou, ale přesto ho má část pravidelných návštěvníků Egypta ve velké oblibě.

Marina v Hurghadě. Ti, kteří rádi vyrazí i mimo resort, mívají tuto část města rádi. Foto: Profimedia.cz

Podvodní svět je v Egyptě vskutku velkým lákadlem. Pořádají se tam cesty zaměřené právě jen na potápění. Fajnový jednodenní podvodní zážitek ale můžete zažít skoro všude. Potápět se lze v Hurghadě, stejně jako v Šarmu a Safaze, milovníci šnorchlování mají ovšem žně i na mnoha dalších místech. Jinak tomu je ale s památkami. A právě v tomto ohledu je do značné míry výběr letoviska klíčový. Pokud chcete být pouze u bazénu s pizzou a bezedným kelímkem piva, můžete samozřejmě kamkoliv.

Luxor pro začátečníky i pokročilé

Egypt jsem navštívil minimálně patnáctkrát a stojím si za tím, že není úžasnějšího místa, než je Luxor. Ta koncentrace památek na jednom místě mě tam nejdříve vábila na denní výlety z letovisek, později už i na vícedenní cesty, až jsem nakonec vyrazil do Egypta i na jednu cestu zcela věnovanou právě jen Luxoru. Během týdne, který jsem tam trávil, jsem se ani v nejmenším nenudil. Zjistil jsem, že mimo hotel se na ulici obstojně najím v přepočtu i za osm korun (čerstvý falafel) a že skvělý mátový čaj mě může stát i jen pětikorunu.

Memnonovy kolosy v Luxoru Foto: Jakub Kynčl, Novinky

Během denního výletu z Hurghady obvykle stihnete vidět Memnonovy kolosy, komplex boha Amona v Karnaku, dostanete zhruba hodinku až dvě času v Údolí králů a prohlédnete si zádušní chrám královny Hatšepsut. Připočtěte pak cestu, což je tam i zpět přes 500 kilometrů, a je vám jasné, že máte před sebou náročný den. Právě tyto koncentrované zážitky během jednoho dne však spoustu lidí nalákají na opakovanou návštěvu Luxoru.

Zádušní chrám královny Hatšepsut Foto: Jakub Kynčl, Novinky

A ještě jedna zajímavost. Cesta z Hurghady do Luxoru vede přes vysoce konzervativní a poměrně chudé město Kená. Z dopravního prostředku budete mít možnost spatřit to, co vám zůstane u hotelových bazénu utajeno. Spíše jen jako zajímavost berte to, že se v bezprostřední blízkosti města Kená nachází nevelká obec Dendera. Ta byla v historii jedním z prvních center koptské církve, ale hlavně se v ní ukrývá překrásný stejnojmenný chrámový komplex o rozloze asi 40 000 metrů čtverečních.

Pyramidy i exotická pláž

Něco kolem 500 kilometrů musíte z Hurghady urazit při výletu do Káhiry, kde jsou samozřejmě hlavním lákadlem úchvatné pyramidy v Gíze a Sfinga. Cestovní kanceláře často nabízejí i leteckou variantu zájezdu pro ty, kteří mají představu o dovolené jinou, než trávit 1000 kilometrů v autobuse. Sice si samozřejmě něco připlatíte, ale vrátíte se zpět do svého přímořského hotelu o něco méně „pomačkaní”.

Pyramidy v Gíze jsou takovou klasikou. Z oblíbených letovisek však pořádně vzdálenou. Foto: Profimedia.cz

Pokud se necítíte tak dobrodružně, můžete samozřejmě vyrazit na řadu vodních výletů, někoho zlákají výlety do pouště na čtyřkolkách a milovníci krásných pláží obvykle skončí na ostrově Giftun, kde je láká překrásná pláž Mahmya. Dvojnásobná dávka opalovacího krému doporučena.

Marsa Alam bránou do Asuánu

Trochu jiný, ale rozhodně neméně zajímavý výběr výletů bývá v nabídce hotelů v letovisku Marsa Alam. Z tohoto letoviska se totiž skvěle dostanete na méně známé místo, které mě však při poslední návštěvě Egypta doslova nadchlo. Jde o chrám boha Hóra ve městě Edfu. Právě odtamtud jsem si přivezl asi nejpůsobivější fotografie vůbec. Tedy asi vyjma těch, které jsem před pěti lety pořídil v hrobkách Údolí králů. Podotýkám, že v jejich interiérech snímky s velkou pravděpodobností žádné neulovíte, protože získat povolení na focení je takřka nemožné.

Chrám Philae zasvěcený bohyni Esetě byl po stavbě Asuánské přehrady zcela zaplavován a hrozilo jeho zničení. UNESCO v 70. letech loňského století dokázalo přesunout chrámový komplex na jiný ostrov, který již vodou ohrožován není. Foto: Jakub Kynčl, Novinky

Ale to jsem odbočil. Z Marsy se totiž obvykle dostanete přes Edfu také do Asuánu, spatříte Asuánskou přehradu, legendární chrámový komplex Philae, který byl v minulém století stěhován kvůli záplavám na jiný ostrov, a někdy máte šanci spatřit i nedokončený obelisk.

Otisk Agathy Christie

A pokud máte za to, že právě v Asuánu napsala Agatha Christie svou detektivku Smrt na Nilu, nemýlíte se. V hotelu Old Cataract (dnes luxusní Sofitel Legend Old Cataract Aswan) známá spisovatelka psala s úchvatným výhledem na malebný záhyb Nilu, který je při západu slunce opravdu magický.

S tímto výhledem se musela Agathě Christie Smrt na Nilu psát skoro sama... Foto: Jakub Kynčl, Novinky