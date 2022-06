Kde si máme odskočit? New York tíží nedostatek veřejných toalet

Nedostatek toalet se v posledních letech stává čím dál palčivější otázkou, kterou se ve větší míře zabývají také politici. Dva radní z Manhattanu na konci dubna předložili návrh, podle něhož by se měla najít vhodná místa na výstavbu záchodů, a to ve všech čtvrtích.

Ačkoli má veřejné toalety každá z newyorských čtvrtí, řada z nich je na neurčito zavřená, nepřístupná nebo prostě nefunkční. New York přitom nezaostává jen před zahraničními metropolemi, ale i doma, protože aktuálně má 92 ze 100 největších amerických měst více veřejných toalet na počet obyvatel, než má pět newyorských obvodů.

Absencí záchodů se zabývá také server Gothamist, který na toto téma vyzpovídal novináře Aarona Elsteina. Ten vysvětlil, že v minulosti byla situace v New Yorku pro návštěvníky i obyvatele příznivější. „Město se v 70. letech dostalo do finančních potíží a veřejné toalety na to doplatily. Od té doby se nikomu nepodařilo se s tímhle problémem popasovat,“ uvedl Elstein.