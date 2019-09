Jste v háji, křičel pasažér v letadle. To muselo nouzově přistát

Nouzovým přistáním skončil páteční let společnosti American Airlines z Arizony do Minnesoty. Jistý pasažér se během cesty začal chovat velmi nevybíravě, kopal do sedačky před sebou, sprostě nadával a nakonec si na toaletě zapálil cigaretu. Po přistání v Denveru v Coloradu byl zatčen, uvedl server Daily Mail.