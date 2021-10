EU rozdá mladým lidem 60 tisíc jízdenek, aby poznávali Evropu vlakem

Jízdenky budou platit od března příštího roku do února 2023. V této době si jejich majitelé budou moci vybrat až 30 dní bezplatného cestování po Evropě. Kvůli možným covidovým omezením budou jízdenky pružné a datum odjezdu půjde měnit až do dne cesty.

Letos se nabídka týká lidí narozených od 1. července 2001 do 31. prosince 2003. Na registraci do soutěže mají od úterý dva týdny. Úspěšní žadatelé mohou cestovat samostatně nebo maximálně v pětičlenných skupinkách. Zapojit se mohou i lidé se zvláštními potřebami, kterým EU uhradí například náklady na doprovod či asistenčního psa.

„Je to příležitost pro mladé lidi poznat, jak komfortní, pohodlné a rychlé může cestování ve vlacích být. Budoucnost cestování je na kolejích,” prohlásil pirátský europoslanec Mikuláš Peksa, podle něhož má Česko v rozvoji železniční sítě proti dalším zemím EU co dohánět a bude to úkol pro novou vládu.