Elektrokola? V německých Alpách na ně mnozí koukají skrz prsty

Když Wernerovi dojedou na vrchol, naskytne se jim idylický výhled na dvě jezera a desítky hor. „Umožňuje nám to těšit se z hor, i když máme jen málo času,” říká šestačtyřicetiletý Robert Werner. „Kdybychom jeli na běžném jízdním kole, bylo by to velmi únavné,” upřesňuje a sleduje krávu, která pozoruje jeho kolo příliš zblízka.