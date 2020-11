Dřevěné historické domy jsou pokladem ruského Tomsku. Mnohé ale chátrají

Na úsvitu 20. století bylo město živým centrem Sibiře a důležitou křižovatkou na cestě do Asie. Obchodníci, umělci, sedláři a kováři si tehdy stavěli stovky domů ze dřeva, jehož bylo tehdy dostatek, aby ukázali, jak jsou úspěšní.

V Tomsku se mnoho dřevěných domů zachovalo, obyvatelé prostě museli dál žít v tom, co už ve městě bylo, konstatuje historik Sergej Malcev. Těchto stoletých budov je podle něj dnes stále téměř 2000. To je dost velký počet na to, že město má 575 tisíc obyvatel.