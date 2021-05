Covidové kontroly značně prodlužují cestu na Jadran

Obavy při další cestě do Dubrovníku nastaly před přechodem z Chorvatska do Bosny, kde podle některých „zaručených“ informací nechtějí akceptovat občanský průkaz ČR jako cestovní doklad. Není to pravda. Rovněž doklady o absolvování testu už kontroly nezajímaly. A to ani při vstupu na zhruba dvacetikilometrový bosenský úsek a následně ani po opětovném vjezdu do Chorvatska před Dubrovníkem.