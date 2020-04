Cizinci už nyní ruší pobyty na Lipensku

„Těžko se teď zahraničním hostům vysvětluje, že nikdo neví, co bude na podzim. Oni reagovali na to, co četli v novinách, a to jediné, co chtějí, je zrušit pobyty a vracet zálohy. Situace není a nebude lehká a zatím vůbec netušíme, nakolik se podaří cestovní ruch u nás znovu nastartovat, ani kdy to bude a pro jakou klientelu,“ sdělil Právu Jiří Mánek, předseda Turistického spolku Lipenska, který se stará o rozvoj cestovního ruchu na území od Stožce po Rožmberk.