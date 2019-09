Čínské letiště ve tvaru mořské hvězdice má být největším na světě

Ta-sing má být podle serverů Wired i Business Insider největším jednoterminálovým letištěm na světě — rozprostírá se na ploše přes 1,4 milionů čtverečních metrů, což je například více než dvojnásobek rozlohy čtyř terminálů londýnského Heathrow. Díky sedmi ranvejím dokáže v budoucnu obsloužit více než 100 milionů pasažérů a mělo by co do vytíženosti šlapat na paty letišti v Atlantě, nebo ho i předčít.