Chorvatské pláže jsou zatím skoro prázdné

Jednou z nejoblíbenějších pláží Splitsko-dalmatského regionu je kamenná pláž Zlatni rat na ostrově Brač, která díky větru i mořským proudům průběžně mění svůj tvar. Ani na té se však o víkendu nápor lidí nekonal. Jako jedna z mála se tam vydala koupat čtyřčlenná německá rodina. „Užíváme si, že tu není příliš turistů a naopak je tu tolik místních lidí,” řekl Novinkám Němec, který v zemi pobývá již druhý týden. S rodinou jezdí do Chorvatska pravidelně.

„Ještě donedávna nebylo z Německa možné jet do Chorvatska bez karantény po návratu, takže si myslím, že je tu méně lidí hlavně kvůli koronaviru a těmto restrikcím,” dodává otec rodiny. On sám se nákazy nebojí. S manželkou jsou již očkovaní, v Chorvatsku se navíc podle svých slov potkává s méně lidmi než doma.

Podle manažera baru na proslulé pláži bude letošní sezona pravděpodobně slabší než v době před pandemií. „Nejlepší sezona byla 2019, loni tržby klesly na polovinu a také jsme o polovinu snížili počet zaměstnanců. Letos to možná bude trochu lepší, ale určitě ani zdaleka ne tak jako v roce 2019. Ceny za jídlo a pití zůstanou stejné, není to pro nás úplně ideální, ale chceme turisty přilákat," sdělil manažer ČTK.

Kytara, zpěv i pasové kontroly ve čtyři ráno. Do Chorvatska dorazil z Česka první letošní vlak

Kytara, zpěv i pasové kontroly ve čtyři ráno. Do Chorvatska dorazil z Česka první letošní vlak Cestování

Malý počet turistů registrují i lidé, kteří jezdí na ostrov pracovat sezonně. „Letošní rok je velmi odlišný, nedokážu říct, jak to bude vypadat. Teď tu není skoro nikdo, pár lidí přijíždí na ostrov na jednodenní exkurze, ale nejvíce plno bude podle mě až v červenci a srpnu. To je pro nás ideální doba,” říká Srbka, která jezdí do Chorvatska pracovat v restauraci každé léto na několik měsíců.