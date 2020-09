Chátrající zámek v Brandýse nad Orlicí dostal novou šanci

Od roku 1950 sloužil jako internát a výchovný ústav. Avšak ten se v roce 2014 po pádu jednoho ze stropů odstěhoval, budova pustla a až do konce roku 2019 hledala majitele.

Novým vlastníkem se stal Pavel Skalický, který se ihned pustil do obnovy památky. V současné době budovu zejména očišťuje od často velmi necitlivých úprav z 50. let minulého století. Podle jeho vyjádření by tu mohla být kavárna, informační centrum i ubytování.