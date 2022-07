Cestující strávil noc ve vlaku. Po probuzení zjistil, že stojí pořád ve stanici

Jedním z cestujících, který na spoji cestoval, byl Jim Metcalfe. Ten tvrdí, že noční vlak využívá pravidelně už 15 let a nikdy nic podobného nezažil. „Vzbudil jsem se a zjistil, že jsme vůbec neopustili Glasgow. Stáli jsme celou noc a pak nás v 5:30 vyhodili,“ napsal Brit na Twitter.

„Na Twitteru psali, že linka pojede, nechali cestující nastoupit a pak nás tam nechali celou noc sedět,“ uvedl Metcalfe. „Cestoval jsem kvůli práci. Vůbec nevím, co na to říct,“ doplnil muž s tím, že do vlaku vždy nastupuje dříve, aby stihl usnout, než se rozjede. „Jakmile se začne hýbat, nemůžu zabrat,“ vysvětlil.