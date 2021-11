Cestování v Evropě se do stavu před pandemií ještě pár let nevrátí

Podle predikcí ETC bude letošní rok, co se týče čísel, o 60 procent pod úrovní roku 2019. Data vycházejí zatím z poslední čtvrtletní publikace o vývoji situace v Evropě. Podle zprávy bylo množství příjezdů v polovině roku o 77 procent nižší než v posledním „normálním“ roce 2019. A to navzdory tomu, že se v Evropě očkuje poměrně rychle.