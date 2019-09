Budova inspirovaná burkou ukrývá výkvět islámské kultury

Návštěvu muzeí bere stále ještě mnoho lidí jako aktivitu vhodnou na deštivé chvíle. Rád si myslím, že spadají obvykle do kategorie těch, kteří ještě nikdy nenavštívili muzeum světové úrovně. A nebavíme se teď o těch nejznámějších, kde se kvůli davům sotva pohnete. Mám na mysli ta, která mají vskutku pečlivě vyselektované sbírky, nevystavují toho přespříliš, ale to, co vystavují, je skutečně unikátní, skvěle prezentované i s příslušnými informacemi a v neposlední řadě také dokonale nasvícené.

A přesně takové je muzeum islámského umění v katarském hlavním městě Dauhá. Muzeum nacházející se u mariny, kde kotví tradiční místní lodě zvané dhow, nemusí mít na první pohled až tak zajímavou tematiku, ale předměty, které se v něm ukrývají, jsou vskutku působivé.

Jednotlivé kolekce jsou rozděleny typologicky. V jedné části budovy najdete skleněné předměty, jinde vzácné kovové předměty a cenné tiskopisy. Velké množství vystavených předmětů pochází z území dnešního Íránu. Narazíte ale také na mnoho exponátů z Turecka, Sýrie, severu Afriky, ale i několika evropských zemí, zejména Španělska, kde se islámská kultura po značnou dobu rozvíjela.

Muzeum zpoplatnili

Na muzeum samotné, jehož interiéry jsou architektonickým skvostem samy o sobě, navazuje knihovna a také kavárna s působivým výhledem na město. Není asi třeba ani dodávat, že zejména v obdobích veder, které v Kataru panují zhruba od dubna do září, je únik do působivých klimatizovaných prostor doslova spásou.

"Muzeum je otevřené už více než deset let a patří opravdu k tomu nejlepšímu, co je možné v oblasti muzeí na Blízkém východě vidět. Naši klienti mířící do Kataru o něm obvykle dobře vědí. Co ale ví jen málokdo, je bohužel skutečnost, že ač byl dlouhé roky vstup zdarma, tak v nedávné době bylo muzeum zpoplatněno," uvedl mluvčí CK Fischer Jan Bezděk.

A skutečně. Během roku 2019 muzeum zavedlo vstupné, které činí pro dospělé 50 katarských rijálů, tedy asi 320 korun. Děti do 16 let mají i nadále vstup zdarma. Milé pak je, že vstupenky jsou platné tři dny. Pokud tedy nechcete svou návštěvu muzea uspěchat, můžete si ji rozložit třeba i do dvou dnů. Každopádně si na něj vyčleňte alespoň tři hodiny svého času.