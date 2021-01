Britská odpověď na Disneyland? U Londýna má vyrůst obří zábavní park

Takto by měl areál London Resort vypadat. Foto: Profimedia.cz

Takto by měl areál London Resort vypadat. Foto: Profimedia.cz

Takto by měl areál London Resort vypadat. Foto: Profimedia.cz

Megalomanský zábavní park by měl do čtyř let vyrůst nedaleko Londýna v hrabství Kent. Hovoří se o něm jako o britské odpovědi na Disneyland, jenž se nachází v sousední Francii. Takzvaný London Resort má mít několik částí, včetně akvaparku, konferenčního centra nebo sekce s obchody.