Brit uvíznul ve Vietnamu. Odmítli ho pustit do letadla s notebookem

Britský fotograf Julian Elliott odletěl kvůli práci do Vietnamu. Zpět do Evropy se ale nedostal, protože se odmítl vzdát svého notebooku. Typ, který vlastní, totiž vietnamský úřad pro civilní letectví zakazuje brát do letadla kvůli nebezpečným bateriím, a to v příručním i odbaveném zavazadle. Brit tak musí počkat, až mu dorazí náhradní baterie, napsal server Independent.