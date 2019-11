Blansko pozve turisty do neexistující tvrze

Radnice chce nechat do jara na místě tvrze naistalovat informační ceduli. Z blanenského nádraží to bude pěšky k ceduli po modré značce přibližně dvacet minut.

Smyslem klepačovské tvrze byla zřejmě ochrana velkomoravské cesty. Současný Moravský kras byl již za dob Velké Moravy významnou lokalitou na dobývání železné rudy, která se pak dodávala do všech koutů říše k výrobě zbraní a nástrojů. Vše nasvědčuje tomu, že v tvrzi sídlila vojenská posádka za časů, kdy byli moravskými markrabaty Lucemburkové.

Neví se, proč tvrz zanikla. Nálezy zatím naznačují, že mohla ve 14. století lehnout popelem. Buď vyhořela nešťastnou náhodou, nebo při nějaké potyčce. Tvrz nyní leží na okraji statku Samsara v Klepačově, a to nad místy, jimiž nyní tisíce turistů přijíždějí údolím ponorné říčky Punkvy do centrální části krasu k návštěvě Punkevních jeskyní a propasti Macochy. Stejskal připomněl, že podobných tajemných míst v Moravském krasu je mnoho, přičemž turisté je vůbec neznají.

Největší zapomenutou zajímavostí je mohutný skalní útvar Čertův most, na jehož konci je prý cesta do pekla. V 19. století byl u turistů stejně oblíbený jako propast Macocha. Dokonce proti mostu stál dřevěný altán. Vše je nyní zarostlé lesem a most většinou lidé míjejí bez povšimnutí.