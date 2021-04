Alespoň jednou za život. Uhrančivá krása delty řeky Okavango

Botswana je africkým centrem ekoturismu. I před epidemií koronaviru tam proudilo na safari výrazně méně turistů než do Keni či Namibie. Ne však kvůli tomu, že by tam toho bylo k vidění méně. Turismus citlivý k přírodě je jednoduše o něco dražší než ten masový. Jde však o zážitek, který alespoň jednou za život prožít opravdu chcete. Zanořte se se mnou do delty řeky Okavango z tepla svého domova.