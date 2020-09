V Nivnici mají sraz majitelé lehokol

Jeho kamarád Pavol Závodský přijel do Nivnice z Podhajské: „Měl jsem to sem blíž. Lehokola jsou úžasná. Člověk si při jízdě mnohem víc odpočine a někdy ani nemusí šlapat oběma nohama, ale jen jednou,“ podotkl. Na boku přilby má stejně jako jeho známý umístěnou speciální konstrukci se zpětným zrcátkem.

Do Nivnice se navečer lehokolisté vracejí, až do víkendu zde mají dvacátý ročník mezinárodního srazu lehokol. „Koná se poctivě už od roku 2001. Letos se do Nivnice přihlásilo až dvě stě lidí, z toho třetina lehokolistů je ze zahraničí. Například ze Slovenska, Polska, Německa, Nizozemí,“ vyjmenoval Aleš Zemánek, majitel uherskobrodské firmy Azub, vyrábějící lehokola.