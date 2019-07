O prvenství Fford Pen Llech rozhodl v úterý výbor Guinnesovy knihy rekordů. Ten ulici přezkoumal na základě podnětu od místního podnikatele a historika Gwyna Headlyho, který se o sklon ulice začal zajímat ve chvíli, kdy mu po ní sjelo auto s plně zataženou ruční brzdou. „Je mi Baldwin Street na Novém Zélandu líto, ale strmější je strmější,“ uvedl Headly vítězoslavně.

Nová nejstrmější ulice světa se vine mimo jiné kolem hradu Harlech, který je na seznamu světového dědictví UNESCO. Kolem jsou také domky, obchůdky a restaurace.

„Věděli jsme, že je ulice strmá, ale neuvědomili jsme si, že je nejstrmější na světě,“ řekla majitelka jednoho z místních podniků Glyn Robertsová. „Je to kouzelná část světa a tohle vyznamenání může městečku přinést jen to nejlepší, třeba více návštěvníků,“ doplnila.

