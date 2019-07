Aleš Pelikán, Právo

Šefl si vyhlédl ke koupi nejprve malý domek v sousedství bývalého pivovaru, pak i pivovar samotný. „Mně bylo enormně líto, jak to chátrá. Bývalý státní statek budovu jen užíval. Když ji dostali restituenti po 40 letech, už nevěděli, jak s tím naložit,“ řekl Právu Šefl s tím, že se s nimi dohodl.

„Koupil jsem jednu polovinu a od druhých restituentů jsem před časem získal druhou půlku. Dřív jsem nevěděl, jakou historickou hodnotu budova, pozemky i tato vesnička mají. V opravách chci pokračovat, dokud budu mít sílu,“ dodal Šefl.

Představuje i dějiny obce

Výstava je na skoro 600 metrech čtverečních. První nachystaná expozice představuje dějiny osady Ležky, zmínky o této vesnici jsou z roku 1057. Další expozice se týká šlechtického rodu Wallisů, který je spřízněn s nejvyššími rody v Anglii a jehož někteří příslušníci byli křtěni v místní kapličce.

„Poté je tu soukromá, rodinná přehlídka artefaktů rodiny Jana Masaryka, který byl s mojí tetou příbuzný. Když před pár lety odcházela do domova důchodců, předala mi všechny rodinné památky a řekla mi, ať s nimi naložím, jak uznám za vhodné. Proto i jí dávám touto expozicí najevo velký dík a mám radost, že jsem jí tu expozici dokázal připravit,“ uvedl Šefl. Poslední je výstava spisů StB, vojenské kontrarozvědky, Lidových milicí a Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti (PS VB).

„V současné době vidím, že v komunální politice se objevují lidé, kteří nesplňují kritéria lustračního osvědčení. Bylo mi sděleno, že už si na to nehrajeme. Jako přímo postiženého emigrací a odsouzením k trestu 10 měsíců nepodmíněně a k propadnutí majetku ve své době se mě ta doba extrémně týká,“ konstatoval Šefl.

Ten byl podle svých slov v minulosti reprezentantem, jezdil motokros. Emigroval v roce 1980, vrátil se po revoluci, ale dosud střídavě žije v zahraničí a v Čechách. V životě prý poznal osudy emigrantů po roce 1948, osudy sudetoněmeckých vyhnanců i osudy emigrantů po roce 1968 a také bývalým režimem odsouzených lidí.

„Ten vývoj jsem po revoluci viděl jinak, než by odpovídalo mým představám. Ale nikdy jsem nepředpokládal, že by se mohly dít takové věci, jako se dějí v současnosti. Dnes se de facto za ten režim stydím,“ uvedl Šefl. Pro veřejnost by se měla výstava otevřít 3. srpna. „Chtěl bych mít výstavu otevřenou tak dvakrát třikrát do měsíce, vždy v sobotu a v neděli,“ dodal.