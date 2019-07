Haneda Excel Hotel Tokyu na svých stránkách zdůrazňuje, že na místo pilota si hosté nemohou sednout bez dohledu, ani se zařízení dotýkat. Pokud si budou chtít simulátor vyzkoušet, připlatí si za 90 minut 30 000 jenů, v přepočtu přes 6000 korun, přičemž se „poletí“ z Hanedy na letiště Itami v Osace. Samotné přespání v pokoji vyjde na 25 300 jenů, 5240 korun.

Haneda Excel Hotel Tokyu in Tokyo to open a room that comes complete with a FLIGHT SIMULATOR https://t.co/Mv8Olib3te via @travelmail #travel pic.twitter.com/DFaOOdzcRd