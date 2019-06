mšv, Novinky

Komáři se přemnožili v regionu Slavonie, který leží při východních hranicích Chorvatska se Srbskem. Vláda i tamní samospráva chystají v nadcházejících dnech opatření s cílem hmyz zredukovat.

Češi se nicméně nemusejí ani trochu obávat, že by jim hmyz mohl znepříjemnit jejich dovolené, na které se mnoho lidí vypraví už o tomto víkendu. Slavonie leží ve vnitrozemí, vzdušnou čarou přes 300 kilometrů od pobřeží, a na dovolenou do ní během června podle Chorvatské turistické centrály zavítalo jen kolem 100 Čechů. Oproti tomu okolí Splitu a Dalmácie jich přivítalo na 30 000.

Turistická centrála ubezpečuje, že je celé pobřeží Jadranu zcela bezpečné. Lidé by neměli zaznamenat větší výskyt komárů, než je obvyklé.

Počítat se zdržením



Cestu do Chorvatska by letos mohla českým turistům znepříjemnit omezení na dálnici D1. Oproti tomu ve Slovinsku by se měla jízda urychlit, protože se podařilo dokončit tamní dálnici A4, která vede na slovinsko-chorvatskou hranici Gruškovje/Macelj.

Český motoristický spolek ÚAMK nicméně očekává, že termín od 28. do 30. června bude kvůli začátku prázdnin vůbec nejnabitější.