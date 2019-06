Kristýna Léblová, jdu, Novinky

Důl v Nevřeni je dodnes jedním z mála dochovaných případů hlubinné těžby kaolinu, který si většina lidí spíše spojí s masivními lomy. Jedná se tak o unikát v rámci celého Česka.

„Nejprve se zde začalo těžit povrchově tak, jak je to běžné u většiny kaolinových dolů nebo lomů. Teprve později se přišlo na to, že i hlubší partie obsahují kaolin, tak se přešlo na raritní těžbu hlubinou,“ uvedla Adéla Honomichlová, ředitelka Centra Caolinum, které za znovuotevřením dolu stojí.

Důl je nyní zabezpečen pro pravidelné návštěvy.

FOTO: Novinky

Důl otevřený v 70. letech 19. století byl v provozu pouhých 27 let, avšak stihl vystřídal pět majitelů. Ten poslední v roce 1897 místo investování do opravy cest raději těžbu přesunul do nedalekých Ledců a důl v Nevření uzavřel.

Po svém uzavření však začal postupně přitahovat dobrodruhy. Lákaly je převážně monumentální komory, které dosahovaly výšky až 18 metrů. Ty jsou právě běžné pro těžbu tvárných hornin. I z toho důvodu si jej filmaři před dvěma lety vybrali pro natáčení pohádky Čertí brko.

Dva a půl roku práce

První snahy sanování dolu přišly podle starostky Nevřeně Štěpánky Bejčkové už v 80. letech minulého století. „Byl vybudován jakýsi vstup, který byl poté zabezpečen v roce 2015 Ministerstvem životního prostředí,“ uvedla s tím, že i přesto se sem lidé dostávali. „Zanechávali zde odpadky a nechovali se k dolu úplně šetrně. Rozhodli jsme se tedy, že bychom důl rádi zpřístupnili široké veřejnosti a nastavili pravidla,“ dodala.

Práce na znovuotevření dolu a zajištění bezpečnosti pro návštěvníky trvaly přibližně dva a půl roku. „Kromě toho, že se zajistily zádrhy, které hrozily zřícením svorníků, tak se srovnala podlaha či se instalovala bezpečnostní sklíčka,“ popsala starostka Nevřeně.

„Dnes můžete vidět dílo v celé kráse. Je i kompletně nasvětlené, takže ani ti pamětníci, kteří sem chodili celá léta, jej neviděli tak, jak jej vidíme my dnes,“ dodala. Návštěvníkům dohromady zpřístupnili víc než polovinu z přibližně jednoho kilometru chodeb dolu.

V dole zatím probíhají jen víkendové prohlídky. „Během prázdnin budeme provádět i ve všední dny. Budeme třeba přidávat i prohlídky podle zájmu návštěvníků,“ zmínila Honomichlová. Dospělého návštěvníka vstup vyjde na 150 korun, dítě na 80 korun. To však musí být starší čtyř let. „Do dolu mladší děti nesmí,“ dodala Honomichlová.