mšv, Novinky

Cílem nařízení je podle radnice spíše zvýšit povědomí o problému, nežli turisty penalizovat. Za porušení totiž nehrozí žádná pokuta ani další postihy. Jde tedy spíše o princip - město je totiž domovem jedněch z nejproslulejších chrámů v zemi.

Japoncům přijde svačení za chůze navíc neuctivé, a to hned z několika důvodů. Jednak kvůli zachování jistého dekora, ale také proto, že mnoho obyvatel věří, že je neslušné jít či vykonávat jinou fyzickou aktivitu a zároveň jíst. Znamená to, že si lidé jídlo dostatečně nevychutnávají. Toto vnitřní nastavení nejspíš sahá do období druhé světové války, kdy byly potraviny cenné a lidé s nimi zacházeli velmi obezřetně.

Nařízení se vztahuje zejména k některých oblastem, jako je ulice Komachi-dori s množstvím obchodů. Ta slouží jako jedna ze zastávek místních gastronomických prohlídek a denně ji navštíví až 60 000 turistů, což je závratně vysoké číslo, jelikož samotná ulice je dlouhá pouze 350 metrů.

Podobný zákaz byl v loňském roce vydán také v italské Florencii, kde turisté nesmějí svačit na ulicích v centru. Na rozdíl od Japonců si ale Italové servítky příliš neberou a za porušení nařízení hrozí pokuta až 500 eur (skoro 13 000 korun). Svačení je rovněž zakázáno na Španělských schodech v Římě.