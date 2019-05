mšv, Novinky

Plasty se v letadlech používají v opravdu hojném počtu — jako obal na příbor či sluchátka nebo jako fólie na krabičky s jídlem. Společnost Qantas už nic takového na lince ze Sydney do Adelaide používat nebude, díky čemuž má být do konce příštího roku ušetřeno na 100 milionů kusů jednorázového plastu, který by jinak skončil v koši a na smetišti. Aerolinky budou využívat udržitelnějších materiálů a například nápojové lahve skončí nikoli na skládce, ale v třídírně odpadu.

„Chceme našim zákazníkům dopřát stejnou úroveň služeb, jakou od nás znají doposud, ale bez množství odpadu, které je s tím spjato. Tato první linka bude naší zkušební, chceme se naučit pracovat s odpadem a jsme zvědaví, co na to řeknou naši pasažéři,“ uvedl za vedení společnosti jeden z šéfů Andrew David.

Dosud se za jediný let z Adelaide do Sydney či opačně vyprodukovalo na 34 kilogramů odpadu, během jednoho roku až 150 tun, které skončily v koši. Pokud by se krok uchytil na dalších linkách i u dalších aerolinek, znamenalo to by to velký krok dopředu v otázce ochrany životního prostředí.

Společnost Qantas navíc patří k těm nejlépe hodnoceným na světě. Pravidelně je vyhodnocována třeba jako ta nejbezpečnější.

V nejbližších letech navíc chce spustit dálkovou linku ze Sydney do Londýna, která by byla nejdelší na světě. Prvenství drží aktuálně linka ze Singapuru na letiště Newark u New Yorku.