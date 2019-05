mšv, Novinky

Češi nad 50 let se podle marketingového ředitele CK Exim Tours Petra Kostky čím dál více přibližují k modelu, který ve vyspělých evropských zemích funguje už řady let: touží cestovat a poznávat. „Rozhodli jsme se v roce 2019 realizovat specializované zájezdy pro klienty v kategorii 50+. Naše CK bude dotovat především větší programovou nabídku v oblasti poznávání a zábavy,“ vysvětluje Kostka.

Podle tiskového mluvčí CK Fischer Jana Bezděka je škála destinací, kterou starší lidé a senioři volí, velmi široká a záleží na preferencích každého zákazníka. „Roli ve výběru může hrát i délka letu. Lidé, kteří nechtějí absolvovat dlouhou cestu, se drží spíš v Evropě, ale v poslední době nejsou výjimkou ani cesty do vzdálených exotických destinací,“ tvrdí Bezděk. Dodává, že starší generace tráví dovolenou často aktivněji než mladší ročníky nebo rodiny s dětmi. Často si pak vybírá pro pobyt okrajové termíny sezony, kdy není takové vedro a tolik lidí.

Nejstarší ročníky preferují klidnější letoviska a destinace, ale ani to už dnes není pravidlem Petr Šatný, marketingový ředitel CK Alexandria

Marketingový ředitel CK Alexandria Petr Šatný uvádí, že senioři patří mezi významnou část klientely cestovní kanceláře. Jejich záliba v cestování roste, což mimo jiné souvisí s rozšiřujícími se možnosti. Potvrzuje, že starší lidé raději vyrážejí mimo hlavní sezonu. „U moře již není největší horko, teploty jsou příjemné a letoviska jsou navíc méně přeplněná lidmi. Nejstarší ročníky preferují klidnější letoviska a destinace, ale ani to už dnes není pravidlem,“ vysvětluje Šatný. Mnoho klientů se zajímá o možnost výletů s českým průvodcem nebo blízkost městeček s kavárnami a trhy.

Podle Kostky jsou mezi novinkami pro kategorii 50+ u Exim Tours například zájezdy do Egypta, Tuniska, Senegalu či na Kapverdské ostrovy. „Oblíbenými destinacemi jsou také Albánie, Bulharsko, Řecko, Severní Kypr, Itálie a Mallorca,“ dodává.

Výběr pěti nejlepších destinací pro starší cestovatele vám přinášejí také Novinky.

Francie

Francie je země, která má vše, po čem může starší cestovatel toužit — množství historických památek, prosluněné pláže na jihu, a nelze opomenout fantastické jídlo a víno. Vzhledem k blízkosti země není problém si do ní zajet autem, tedy pokud se na to cítíte, řadu francouzských měst spojují s Prahou také letecké linky. Paříž je sice stálicí, ale komu nejsou po chuti davy a touží po něčem neotřelém, může zamířit třeba do Toulouse, Avignonu či Bordeaux. Malebnými městečky s hrázděnými domy vás okouzlí Alsasko, které je Česku zároveň nejblíže.

Alsasko je z Česka v pohodlné dojezdové vzdálenosti. Asi nejmalebnějším městečkem je Colmar.

FOTO: Profimedia.cz

Itálie

Podobně jako Francie, také Itálie nabízí návštěvníkům možnost vnořit se do historie. A nemusíte kvůli tomu zrovna do Říma, Benátek či Florencie. V loňském roce byl nejlepší evropskou destinací vyhlášen region Emilia-Romagna — rodiště parmazánu, parmské šunky, boloňského ragú nebo balzamikového octa z Modeny. Hlavním městem je Bologna, a ani v ní o pravý italský genius loci rozhodně nepřijdete. V sousedním Toskánsku zase můžete obdivovat zvlněné kopce poseté vinicemi i množství malebných městeček, jakým je například Siena.

Toskánsko je synonymem zvlněných kopců posetých vinicemi.

FOTO: Profimedia.cz

Řecko

Řecko a jeho ostrovy nejsou stálicí jen pro mladé dovolenkáře, neměly by uniknout ani starším cestovatelům. Jednu z nejstarších kultur světa můžete obdivovat na pevnině, ale právě i na zmíněných ostrovech, ať už jsou to třeba Korfu, Rhodos nebo Kefalonie a Zakynthos. Řecko je ideální především pro ty, kteří aktivity raději vymění za líná odpoledne u bazénu nebo procházky podél moře. A ochuzeni nebudou ani jedlíci, obzvlášť ti, kteří holdují rybám a mořským plodům. Ale nejen těmi je řecká kuchyně proslulá. Tzatziki, musaka s mletým masem nebo dušené hovězí stifado jsou jen špičkou ledovce.

Řecký Zakynthos je prázdninovou stálicí.

FOTO: Profimedia.cz

Spojené arabské emiráty

Spojené arabské emiráty se v posledních letech staly jednou z nejdostupnějších exotik. Pro starší cestovatelé, kterým nevadí pulzující města, je to ideální destinace, kde si lze během méně vytížených měsíců odpočinout na pláži a večer vyrazit za poznáváním cizí kultury. Zamířit přitom nemusíte jen do nejznámější Dubaje, kouzlo orientu poznáte i v Abú Zabí s úchvatnou bílou Velkou mešitou šejka Zayeda nebo místní pobočkou pařížského Louvru.

Abú Zabí dominuje alabastrově bílá mešita.

FOTO: Profimedia.cz

Kapverdské ostrovy

Kapverdy jsou Česku nejvzdálenější, ale cesta na ně není zase o tolik delší než do Spojených arabských emirátů. Ostrovy v Atlantském oceánu jsou ideální zejména pro ty, kteří prahnou po nefalšovaném odpočinku na plážích se zlatým pískem a tyrkysovém moři. Ačkoli ani ti aktivnější se nudit nebudou, vyrazit mohou třeba na trek na sopku Pico do Fogo. Součástí ostrova Santiago je také pradávné hlavní město Cidade Velha, kde se nachází první dlážděná ulice postavená v Africe.

Kapverdy množství památek neskýtají, ale zase to kompenzují mořem a sluncem.

FOTO: Profimedia.cz