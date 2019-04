mšv, Novinky

Linku provozuje společnost Hawaiian Airlines, která držela prvenství i dosud, a to se spojením z New Yorku do Honolulu, vzdálenost ale byla „pouze“ 8019 kilometrů. Předpokládaná doba strávená ve vzduchu na nové lince je 11 hodin 25 minut, ale první lety se o něco protáhly a většina cestujících tak strávila v letadle skoro 12 hodin.

Rekord zřejmě nebude v nejbližší době zlomen, pokud vůbec někdy. Nepovede se to zřejmě ani Rusku, které je sice mnohonásobně větší zemí než USA, ale maximální vzdálenost pro domácí let by byla 7402 kilometrů z Kaliningradu do Petropavlovsku na Kamčatce. Taková linka zatím ani neexistuje. I na území USA by bylo obtížné rekord zlomit, například vzdálenost z floridského Miami do Anchorage na Aljašce je sotva 6440 kilometrů.

Hawaiian Airlines linku operují s Airbusem A330, který má 18 míst v první třídě a 260 v ekonomické.

Co se týče naopak nejkratší linky, tou nadále zůstává let společnosti Loganair, který spojuje ostrovy Westray s Papa Westray na skotském souostroví Orkneje. Ve vzduchu stráví cestující asi dvě minuty.