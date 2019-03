mšv, Novinky

Praha



Vítání jara

Vydejte se s dětmi přivítat jaro do Areálu Vltavanů. Společně budete vyhánět zimu, připravena je ale celá řada aktivit, například ukázky tradičních řemesel i s možností vyzkoušení. S ratolestmi se můžete zúčastnit také výtvarných, hudebních či sportovních dílen, chybět nebude ani pohádka. Více informací najdete zde.

Dobročinný bazárek

Chcete udělat dobrou věc, a ještě se při tom s dětmi zabavit? Vydejte se v sobotu na dobročinný bazárek Sue Ryder, kde si budete moci vybrat z nejrůznějšího dětského oblečení, knih, rodinných potřeb a podobně. Na děti pak čeká divadélko, herní místnost nebo výtvarná dílna. Více zde.

O perníkové chaloupce

Na klasickou pohádku O perníkové chaloupce můžete vyrazit do Kulturního domu Kyje. Společně s Jeníčkem a Mařenkou se vydejte do lesa, kde stojí ten nejsladší domek, ale který také obývá zlá ježibaba. Podaří se dětem uniknout z jejích spárů? To se dozvíte v neděli. Více najdete zde.

Středočeský kraj

Volání dálek

Nasajte vůni dálek v Regionálním muzeu v Kolíně, kde budou v sobotu ústředními tématy příroda, cestování a dobrodružství. Seznámíte se se zvířaty, která žijí nejen u nás, nebudou chybět ani ukázky živých zvířat nebo nahrávky zvuků přírody. Na děti pak čekají kvízy, skládačky nebo rukodělná dílna. Více se dozvíte zde.

Sokolnické představení

Oslavte Mezinárodní den ptactva v Zooparku Zájezd. V průběhu dne nebudou chybět komentovaná krmení opeřenců, o nichž se dozvíte mnoho zajímavosti, odpoledne vás čeká také vystoupení sokolníka, který vás pobaví nevšedními kousky. Podrobnosti o akci najdete zde.

Jihočeský kraj

Orientační závod

Pokud se chcete o víkendu s dětmi provětrat, vydejte se s nimi na bezplatný orientační závod v Měšicích. Vhodný je i pro ty nejmenší děti, které mohou na trase doprovodit rodiče. Připraveny jsou celkem čtyři trati, ta nejjednodušší je vyznačena fáborky, nejtěžší je pak určena i dospělým nebo zkušeným závodníkům. Více informací najdete zde.

Plzeňský kraj

Ptačí sobota

V sobotu bude v plzeňské zoo probíhat program k Mezinárodnímu dni ptactva. Připraven je zábavně-naučný program, který vám nenásilnou formou představí zajímavosti z ptačí říše a života jejích obyvatel. Přichystány jsou dovednostní i vědomostní soutěže na zemi, ale i v korunách stromů. Podrobnosti zde.

Karlovarský kraj

Jaro na hradě

Zima se bude v sobotu vyhánět na Horním hradě. Přivítejte jaro v rámci dobrodružné hry, která se bude konat v celém areálu památky. Mimo to vás čekají jarní tvořivé dílny, kde si vyrobíte něco pěkného na památku, děti se budou moci v parku povozit také na koníkovi. Více informací najdete zde.

Ústecký kraj

Maškarní bál

Vydejte se s dětmi vstříc Ledovému království, to bude totiž ústředním tématem maškarního bálu, který se v sobotu uskuteční v Duchcově. Setkáte se s královnou Elsou a sněhulákem Olafem, kteří si pro návštěvníky chystají řadu aktivit, her, soutěží. A bude se samozřejmě i tančit. Více najdete zde.

Liberecký kraj

Tajemství prvků

Ještě do konce března je v libereckém science centru iQlandia připraven pořádně výbušný program. Váže se ke 150. výročí periodické soustavy prvků a vyzkoušíte si při něm řadu zábavných pokusů. Při bádání rozluštíte tajný vzkaz, pomocí detektoru změříte radioaktivitu a mnoho dalšího. Podrobnosti najdete zde.

Královéhradecký kraj

Život v pravěku

O víkendu začíná další návštěvnická sezona v Archeoparku ve Všestarech. V něm se můžete seznámit se životem v pravěku, s lidmi, zvířaty a podobně. Těšit se můžete na tematické tvůrčí dílny, prohlédnout si můžete stálou expozici, která zahrnuje muzeum i pravěkou vesnici. Další informace naleznete zde.

Pardubický kraj

Svět kostek

Až do poloviny května se na zámku Moravská Třebová koná výstava Svět kostiček, kde si můžete prohlédnout množství exponátů vyrobených ze stavebnice. Prohlédnete si třeba město i s letištěm, přístavem a kolejištěm, ale nebudou chybět ani modely vozidel, UFO nebo výtvory inspirované filmem. Podrobnosti zde.

Vysočina

Den ptactva

Mezinárodní den ptactva se bude o víkendu slavit také v jihlavské zoo. Návštěvníci se dozvědí mnoho zajímavostí o životě opeřenců, připraveny jsou také letové ukázky dravců a další doprovodný program, jakožto i soutěže. Nositelé ptačího příjmení budou mít navíc zvýhodněné vstupné do zoo. Více najdete zde.

Jihomoravský kraj

Výstava autíček

Holdujete autíčkům na hraní? Pak si nenechte ujít výstavu, která se koná na zámku Lysice a trvá až do konce dubna. K vidění při ní budou modely skutečně drobné, takzvané Matchbox neboli velikosti krabičky na sirky. Návštěvu navíc můžete spojit s prohlídkou samotného zámku. Více najdete zde.

Olomoucký kraj

Zahájení sezony

O víkendu se bude zahajovat další návštěvnická sezona na zámku v Čechách pod Kosířem. Vybrat si můžete hned ze dvou zámeckých tras, při nichž nahlédnete do zdobných interiérů zámku nebo si projdete expozici zaměřenou na dílo otce a syna Svěrákových. Vydat se můžete také na komentovanou prohlídku parkem. Další informace najdete zde.

Zlínský kraj

Festival chytrých hraček

V Kroměříži v sobotu začíná několikadenní festival IQ Play, při němž si vyzkoušíte nejrůznější hračky edukativního charakteru. Sál Domu kultury se promění v jednu velkou hernu, kde budou stavebnice, smyslové hračky a logické hry, ale také řada deskovek a mnoho dalšího. Více informací najdete zde.

Moravskoslezský kraj

Výlet do minulosti

Přeneste se do minulosti na zámku Fryštát. Na něm se v sobotu uskuteční prohlídky v netradičním duchu, kdy si po boku šlechticů připomenete, jak vypadala kdysi etiketa, a co se pod tímto pojmem myslelo. V zámeckých komnatách váš čekají hrané scény z různých období, v případě příznivého počasí se budete moci projet i kočárem. Více informací naleznete zde.