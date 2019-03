mšv, Novinky

Stavba, kterou navrhl italský architekt Raffaele Contigiani, se otevřela v roce 1973 a od začátku byla určena prominentní klientele, podle CNN hotel navštívil třeba i zpěvák James Brown. Jenže věhlas netrval věčně a od roku 2000 zel hotel prázdnotou. Objevily se i nějaké plány, jak budovu využít, žádné se ale nezrealizovaly. Uzavření bylo nevyhnutelné.

V únoru se objevily informace, že hotel, který tvarem připomíná obrácenou pyramidu, půjde nejspíš k zemi. Ihned se objevila petice, která chce unikátní stavbu zachránit. V návaznosti na to tuniské úřady uvedly, že povolení k demolici ještě nemají, nad stavbou nicméně visí otazník.

The upside down hotel said to have inspired Star Wars faces demolition

Hôtel du Lac, Tunis, Tunisia.#architecture #Brutalism https://t.co/bg8SMuvVKo via @CNNStyle — Ahmed Ben Cheikh (@7bc) 25. března 2019

„Riziko je stále přítomné, ale ne tak bezprostřední, jak jsme si mysleli,“ uvedl architekt a aktivista Sami Aloulou ze skupiny Edifices et Memoires. Ta chce upozornit na historický význam budovy a bude se snažit zajistit ochranný status od organizace UNESCO, a zřejmě i zásah samotného George Lucase.

Budova je ovšem ve stadiu rozkladu a i ti, kteří usilují o její zachování, si uvědomují, že rekonstrukce by byla velmi nákladná a obtížná. Chtějí si proto nechat vypracovat studii, která by se na problematiku podívala zeširoka. Aktivisté nicméně tvrdí, že s demolicí hotelu by region i celá země přišly o jedinečné dědictví. „Hotel je jedním ze vzácných svědků brutalistního hnutí v severní Africe, pro Tunisko je to hotový unikát,“ uvedl architekt Mohamed Zitouni.

Homemade armored vehicle of the Syrian opposition resembles a smaller version of the 'Sandcrawler' from Star Warshttps://t.co/B1oIyQ0N3F pic.twitter.com/jAwKIXWvzg — DAILY SABAH (@DailySabah) 29. října 2016

Vesmírné vozítko Sandcrawler (vpravo) mělo vzniknout podle podoby hotelu

Dodal, že Hotel du Lac je výrazem tuniské modernity a nezávislosti, která vysoce kontrastuje s okolní architekturou. „Úřady ale už rozjely kampaň, jejímž cílem je budovu zbořit, protože ji považují za bezcennou, starou a nebezpečnou,“ doplnil Aloulou. V případě zachování hotelu by jeho prostory zřejmě sloužily jinému účelu. O definitivním zbourání se ale rozhodne až v dalších měsících.