Admirál Byron byl britskou korunou pověřen, aby osídlil nějaký ostrov u jihoamerického pobřeží, kde by mohly lodě nabírat nové zásoby, a následně pokračoval v hledání alternativní cesty do Východní Indie, tedy oblasti dnešní jihovýchodní Asie, Indonésie a Filipín.

Když mořeplavec se svým loďstvem brázdil nekonečné vody Pacifiku, narazil 7. června 1765 na malý ostrov, který byl lemován plážemi s jemným bílým pískem a plný vysokých stromů tvořících háje. Posádka se už těšila, jak z některé palmy uzme kokosy a napije se jejich na vitamíny bohaté vody. V 18. století, kdy se admirál Byron plavil, byly totiž pro námořníky stále velkou zdravotní hrozbou kurděje, způsobené nedostatkem vitaminu C.

Na ostrově ovšem podle zápisků Johna Byrona nebylo možné přistát. Nejen kvůli velkým vlnám a mělkému korálovému pobřeží, ale i kvůli divochům, kteří ihned zapálili ohně, aby nezvané hosty varovali a odradili od vstupu. „Domorodci běželi podél pobřeží, křičeli a tančili,“ napsal si Byron do deníku s tím, že mávali i svými kopími na varování. „Vyluzovali jedny z nejodpornějších zvuků, co jsem kdy slyšel,“ poznamenal si mořeplavec.

S přistáním na ostrově se námořníci tedy rozloučili. Když odpluli, aby domorodce víc nedráždili, šel si admirál Byron svou frustraci vybít nad mapy. Objevenou zem pojmenoval Ostrovy zklamání (Islands of Disappointment) a po skončení jeho cesty a publikování objevů už jim tahle přezdívka zůstala.

Byron ale nebyl první, kdo ostrovy objevil. Poprvé je během své expedice v roce 1520 spatřil portugalský mořeplavec Ferdinand Magellan. A dojem z nich měl dost podobný. Jelikož na nich námořníci nemohli najít zdroj vody, nazvali je Nešťastnými ostrovy (Islas Infortunadas).

