mšv, Novinky

Praha



Delikátní chutě

Oslavte příchod kalendářního jara s dobrým jídlem. Na Novoměstské radnici se jako již tradičně v březnu uskuteční Festival delikátních chutí, který nabídne dobroty z nejrůznějších koutů světa. Těšit se můžete třeba na havajské poke, dim sum knedlíčky, ale také kozí a ovčí produkty z českých farem. Chybět samozřejmě nebudou víno, pivo ani výběrová káva. Více informací zde.

Designový trh

Rádi podporujete tvorbu nezávislých designerů a umělců? Pak se o víkendu vydejte na Náměstí Republiky, kde se uskuteční další Praguemarket. Seženete na něm vše přes oděvy, šperky až po hračky nebo dekorace. Trh doplní také dobrá streetfoodová jídla, včetně kávy a dalších nápojů. Více naleznete zde.

Světový den vody

V rámci oslav Světového dne vody se v Praze zpřístupní hned několik objektů, které se s vodou neodmyslitelně vážou. Po celý víkend to bude například Muzeum pražského vodárenství, kde si budete moci projít celou expozici, na sobotu je přichystána také přednáška hydrometeorologa. Vyrazit můžete také do Českého hydrometeorologického ústavu. Podrobnosti zde.

Středočeský kraj

Pařanský víkend

Pokud patříte mezi milovníky starých her, vyrazte o víkendu do muzea Arcade Hry v Červeném Újezdu. V rámci akce si budete moci zahrát stovky her na původních už poměrně historických počítačích a konzolích. Čekají vás také arkádové automaty, a hlavně velmi nostalgická atmosféra. Více naleznete zde.

Japonský den

Vydejte se do dalekého Japonska, aniž byste museli cestovat přes půlku planety. V Poděbradech se uskuteční tematická akce, při níž zemi vycházejícího slunce poznáte blíže. Přichystány jsou přednášky o životě v tamní rodině, ale také o samurajských mečích. Zúčastnit se můžete množství workshopů, které budou zaměřeny na kaligrafii, aranžování květin ikebana nebo slavné papírové skládanky origami. Více zde.

Jihočeský kraj

Rekonstrukce bitvy

Od slavné bitvy u Sudoměře letos uplyne 599 let. Přeneste se zpátky v čase a prožijte válečnou vřavu na vlastní kůži při rekonstrukci, která se v sobotu uskuteční u pomníku Jana Žižky. Ten koneckonců nebude chybět ani mezi aktéry bitvy. Po zbytek dne je připraven také další program, který čítá vystoupení historické kapely, dobový jarmark a další. Více informací najdete zde.

Plzeňský kraj

Do podzemí

Od soboty do konce března budete mít možnost vyrazit na jedinečnou prohlídku Plzeňského podzemí za svitu baterek. Podíváte se při ní do zcela nového podzemního úseku, který si projdete takřka potmě. Dozvíte se, k čemu podzemní prostory sloužily ve středověku, ale i v modernějších dobách. Více zde.

Karlovarský kraj

Příběh porcelánu

Karlovarský kraj je neodmyslitelně spjat s porcelánem. Jaký je jeho příběh se můžete dozvědět na výstavě, který se aktuálně koná v Městském muzeu ve Františkových Lázních. Zjistíte, kolika rukama musí projít i ten nejvíc obyčejný hrneček, než se dostane až k zákazníkům. Součástí výstavy je také doprovodný program. Více najdete zde.

Ústecký kraj

Botanická exkurze

Fanoušky rostlin by si neměli nechat ujít letošní první botanickou exkurzi, kterou pořádá Oblastní muzeum v Litoměřicích. Při procházce po trase Doksany–Brozany nad Ohří se podíváte na rostliny, které jsou neodmyslitelně spjaty s jarem, tedy bledule, ladoňky a další. Exkurzi vede botanik, který jistě rád zodpoví všechny případné dotazy. Více najdete zde.

Liberecký kraj

Výstava orchidejí

Už se nemůžete dočkat, až jaro propukne naplno a všechno bude kvést? Zkraťte si čekání na barvy na výstavě orchidejí v Oblastním muzeu Litoměřice. Představí se vám na ní zástupkyně, které pocházejí z Českého středohoří, objevíte nejvýznamnější lokality, ale i ohrožené druhy a ty, které už patří do minulosti. Více najdete zde.

Královéhradecký kraj

Vojenská přehlídka

V sobotu bude v Muzeu války 1866 na Chlumu zahájena další návštěvnická sezona. Těšit se můžete na přehlídku uniformovaných jednotek rakouských a pruských vojáků, připraven je i další doprovodný program, spojený třeba se křtem nových tematických publikací. Vstup do muzea a na blízkou rozhlednu bude v sobotu zdarma. Více informací zde.

Pardubický kraj

Do muzea

Regionální muzeum v Litomyšli otevírá své brány ještě před začátkem obvyklé návštěvnické sezony, a to už o tomto víkendu. Při plánování svých výletů proto můžete zamířit právě sem a navštívit třeba rodný byt Bedřicha Smetany nebo takzvané Portmoneum neboli Muzeum Josefa Váchala. Podrobnosti zde.

Vysočina

Návštěva elektrárny

Oslavte Světový den vody návštěvou přečerpávací elektrárny Dalešice. Na prohlídku můžete vyrazit v sobotu i v neděli a dozvíte se při ní, jak elektrárna funguje, nahlédnete pod pokličku složitých mechanismů a tak dále. Vezměte si pevnou obuv, čeká vás totiž 165 schodů, z toho důvodu není prohlídka vhodná pro lidi se špatnou fyzickou kondicí. Více najdete zde.

Jihomoravský kraj

Slavnosti mandloní

Přijďte se podívat, jak aktuálně vypadá mandloňový sad v Hustopečích. Na sobotu je připraven program, který nabídne mimo jiné otevřené sklepy, kde bude možnost ochutnat vína, čeká vás také gastro zóna s mandlovými pokrmy. Chybět nebude ani jarmark s řemeslnými výrobky a jak jinak než mandlovými produkty. Další informace zde.

Olomoucký kraj

Restaurant Day

Na jeden jediný den se v Olomouci otevře hned několik nových takzvaných pop-up restaurací. Hlavním cílem akce nazvané Restaurant Day je bavit se a sdílet kulinářské zážitky s dalšími lidmi. Těšit se při tom můžete na množství dobrého jídla a pití, připravené lidmi, kteří jsou možná vašimi sousedy. Více se o akci dozvíte zde.

Zlínský kraj

Kamélie v zahradě

Milovníkům okrasných květin je určena výstava, která se až do konce března koná v kroměřížské Květné zahradě. Jmenuje se Kamélie mezi živly a její součástí je i doprovodný program. Na tuto neděli připadá komentovaná prohlídka, kdy se o kaméliích dozvíte nejrůznější zajímavosti a fakta. Více najdete zde.

Moravskoslezský kraj

Železniční modely

O víkendu se v Ostravě-Zábřehu uskuteční tradiční výstava železničních modelů a modelových kolejišť. Prohlédnete si exponáty ve větším i menším měřítku, připraveny jsou ale také soutěže a další tematické doprovodné aktivity. Více najdete zde.