mšv, Novinky

Z Prahy bude v zimním řádu spuštěno 11 linek, mezi dříve oznámenými to jsou linky do italského Bari, Marseille, Kodaně, Rigy nebo Göteborgu. Nově byly oznámeny linky do francouzského Bordeaux, která bude v provozu dvakrát týdně, a do Manchesteru hned devětkrát.

Dvakrát týdně pak bude Ryanair létat z Brna na berlínský Schönefeld. „Jsme potěšeni, že můžeme oznámit zimní letový řád s 12 novými linkami a dohromady tedy 34. Očekáváme, že je využije na 2,7 milionu lidí,“ doplnila Chiara Ravarová z aerolinek.

Společnost zároveň posílí některé již stávající linky, a to například do skotského Edinburghu, kam bude létat čtyřikrát týdně, do Budapešti rovnou devětkrát a na Londýn Stanstead devatenáctkrát.

Pravidla zavazadel se nezmění

Zástupci společnosti uvedli, že ceny letenek chtějí udržovat nízké, rádi by ještě dále zlevňovali. Prodej letenek do nových destinací bude spuštěn tento týden v pátek s tím, že nejlevnější vyjdou na 389 korun, půjde však o časově omezenou akci.

V počtu přepravených cestujících zaujímá Ryanair v Česku třetí místo, po Českých aeroliniích a Smartwings.

Ryanair minulý podzim oznámil změny v pravidlech pro přepravu palubních zavazadel, kdy si mohou cestující zdarma vzít na palubu pouze osobní věc — batoh, kabelku apod. Další změny společnost neplánuje, současná pravidla se prý osvědčila. Odrazilo se to především v dochvilnosti letů.