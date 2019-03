Tereza Brázdová, Právo

Králíky leží v pohraniční oblasti. Čilý obchodní ruch tam panoval po staletí ať už oficiální, nebo tajný, odehrávající se cestou přes hory. Největší tematická expozice v Česku ale zdaleka nepřibližuje jen dějiny vlastního regionu.

Východočeský památník celnictví v prostorách někdejšího králického gymnázia na Velkém náměstí rozhodně není žádná suchopárná vitrínová expozice. Autoři projektu z Vojensko-historického klubu Erika Brno se snažili, aby stálá výstava o dějinách celnictví byla poutavá. A tak návštěvníci procházejí speciálně vytvořenou ulicí s hrázděnými domy, hokynářstvím, celními stanicemi a nejrůznějšími zákoutími, které přibližují osobnosti v oblasti celnictví.

Finanční stráž na lyžích

„Na nejslavnějšího celníka světa, francouzského malíře Henriho Rousseaua, si lidé určitě vzpomenou. Naše muzeum ale přibližuje i velké postavy rakousko-uherského a československého celnictví,“ říká prezident Vojensko-historického klubu Erika Richard Maxmilian Sicha. „Vlastní malou expozici tu tak má i Josef Němec, komisař finanční stráže a manžel spisovatelky Boženy Němcové. A pozornost si zaslouží i významný finanční expert a autor prvního celního zákona v samostatné Československé republice Emil Martinec.“

V králickém památníku celnictví vám také promítnou dokumentární filmy. Zachycují jak vzpomínky příslušníků finanční stráže, tak i přímé výpovědi pašeráků z první poloviny 20. století. „Tyto vzpomínky zachytil v 70. letech Jiří Panuš, náš spolupracovník a bývalý celník. Vyprávění sbíral po chalupách a my jsme ty zvukové záznamy zdigitalizovali a vytvořili filmový dokument,“ upřesňuje Richard Sicha.

V muzeu samozřejmě nechybí ani historické lyže. „Tak trochu jsme chtěli evokovat i ten krásný příběh českého filmu Krakonoš a lyžníci. Dobu, kdy první lyže dostali příslušníci finanční stráže a zároveň se na nich proháněli pašeráci. Jejich figuríny, které máme v expozici vedle sebe, mají mimo jiné přiblížit i to, že jejich vztahy byly často velmi provázané,“ uvádí vedoucí muzea.

Úzkoprofilové zboží i kontraband

Zajímavou částí expozice je bezesporu období po druhé světové válce. „Máme tu exponáty, které pocházejí z takzvané potravinové šmeliny po roce 1945, jako například sušené maso v konzervách, poválečnou americkou pomoc z UNRRA,“ upřesňuje Richard Sicha. V expozici si návštěvníci určitě vzpomenou na období socialismu. Na to, jak fungovaly celní prohlídky, co se ze zahraničí vozilo a čeho byl v Československu nedostatek. Ilustrují to nejen dobové fotografie z celnic, ale také autentické ukázky balených potravin éry ČSSR.

V muzeu celnictví nechybějí dobové uniformy a vybavení celníků, pomůcky na odhalování drog, odběr vzorků nebo identifikaci radioaktivních předmětů. Závěr expozice pak patří regionálním dějinám. Králíky se nacházejí jen kousek od státní hranice a přechodu Dolní Lipka-Mezilesí. A tak vás v muzeu zastaví závora, je tu i historická budka strážného a velmi působivá je imitace nádraží v Mezilesí jako připomínka odbavování a společných česko-polských celních služeb.