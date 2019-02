mšv, Novinky

Kromě sladkostí a špuntů byl v každém balíčku přiložen také dopis. V něm žena prostřednictvím své dcery cestující požádala o shovívavost. „Ahoj, jmenuji se Junwoo a jsou mi čtyři měsíce. S maminkou a babičkou letím do Spojených států za tetou. Jsem trochu nervózní a vystrašená, protože to je můj první let, takže budu možná plakat a budu hlasitá,“ psalo se v dopise.

On a Ten hour flight from Seoul Korea to San Francisco, a mother handed out more than 200 goodie bags filled with candy... Zveřejnil(a) Dave Corona dne Úterý 12. února 2019

Dále Junwoo žádala cestující, že kdyby byla situace nesnesitelná, ať použijí přiložené špunty do uší. Fotografii balíčku útěchy sdílel na Facebooku jiný pasažér Dave Corona, podle nějž to bylo moc milé gesto. „Když máte děti, očekávejte neočekávatelné,“ napsal s tím, že dítě během letu ze Soulu do San Franciska ani nepíplo.

Hlasité děti bývají v letadlech elementem, který ostatním cestujícím vadí nejvíc. Respektive jsou to někdy spíš jejich laxní rodiče, kteří nedokážou své ratolesti uklidnit či umravnit, aby neobtěžovaly další pasažéry. Své o tom vědí například lidé, kteří loni touto dobou cestovali z Německa do New Yorku, a kde v průběhu cesty křičel malý chlapec. Jeho skřeky přirovnali k démonickému jekotu.