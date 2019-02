Lipno v kostce

Vzdálenost z Prahy: 2 h 39 min

Celodenní skipas:

dospělý (19-65 let): 710 korun

junior (16-18 let) a studenti do 26 let: 580 korun

dítě (6-15): 480 korun

senior (60+): 480 korun

Provozní doba střediska: 8:30-16:00

Webové stránky: www.lipno.info

Parkování: zdarma na velkokapacitním parkovišti u nástupu na lanovku