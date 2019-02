Projekt zrealizuje organizace Rails-to-Trails Conservacy, která 18 měsíců analyzovala stávající americké cyklotrasy, aby vybrala ty nejvhodnější k propojení do jedné velké trasy. Detaily budou odtajněny na jaře, už teď je ale známo, že cesta povede přes Maryland, Pensylvánii, Západní Virginii, Ohio, Indianu, Illinois, Iowu, Nebrasku, Wyoming, Montanu, Idaho, a skončí ve státu Washington. Délka se odhaduje na zhruba 6400 kilometrů.

„Potenciál takové trasy od pobřeží k pobřeží jsme si uvědomovali už dlouhá léta. Chtěli jsme si však být jisti, že je takový projekt uskutečnitelný. Nyní už můžeme s jistotou prohlásit, že velká americká cyklotrasa (Great American Rail-Trail) může být dokončena,“ uvedl prezident Rails-to-Trails Conservacy Keith Laughlin.

Jelikož bude trasa spojovat komunity a různé okresy, bude ideální pro turisty k poznání americké kultury i přírodních krás. Podle všeho by cesta měla být zcela odkloněna od silnic pro motorová vozidla.

V USA se dálkové turistické trasy těší relativní oblibě, celou zemí jich vede hned několik. Ty zdaleka nejznámější jsou ovšem tři. První z nich je Pacifická hřebenovka (Pacific Crest Trail), která vede od hranic Mexika s Kalifornií, přes Oregon až do Washingtonu. Prochází přitom Mohavskou pouští nebo pohořím Sierra Nevada.

